Ankaralılara sorduk: Mehmet Özhaseki mi, Mansur Yavaş mı?

Taha Emre Özdemir Ankara 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 'anket' sonuçları da birbiri ardına açıklanmaya devam ediyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, önceki gün katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen anket sorusuna ilişkin, önde olduklarını belirterek şöyle cevap verdi:

"Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz. AK Parti ile MHP’nin ittifakı 'Cumhur İttifakı' Ben de bu ittifakın adayıyım. Günümüzde insanlar bu ittifakı çok önemsiyor. Hakikaten önümüzde belki geçmişte atlattığımız ama tehlike olarak çıkabilecek bir takım daha tehditlerin olduğu ortamda bu ittifakı önemseyerek devam ettiriyoruz. Ancak bizim rakibimiz ve onun yanındaki parti ne yazık ki algı operasyonu konusunda oldukça başarılılar. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. Kendi insanlarını motive edebilmek için ilk günden itibaren yapıyorlar. Adaylar açıklanmadan bile bunu yapmaya başladılar. Bütün bu işleri yaptıktan sonra arkasında başka bir şey olduğunu seziyoruz. Ülkemizdeki seçimlerden önce Ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK’nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar. İzmir’de bir CHP’li bir aday seçimi kazandığında YSK’dan mazbatasını alıyor mu? Alıyor. Kazanamadığınız zaman neden böyle yapıyorsunuz? Yapılan sadece algı operasyonu"

Özhaseki'nin anket açıklamasından sonra yine bir canlı yayında konuşan CHP'li Mansur Yavaş ise kendisine yöneltilen aynı soruya; "Ben anket yaptırmadım açıkçası. Ben anketi sokakta görüyorum" diyerek cevap verdi.

Akit Soruyor ekibi seçimlere sayılı günler kala Ankaralılara mikrofon uzatarak; 'Tercihiniz Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı olacak' sorusunu yöneltti. Kararsız olduğunu belirten bir vatandaş sorumuza şöyle cevap verdi:

“Benim için önemli olan projeler. Başkanların projelerine bakacağız. Milletimiz için, Ankara için hangisi daha faydalı ise ona göre oy tercihimizi kullanacağız”