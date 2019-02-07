0553 313 94 23

Ankaralılara sorduk: Mehmet Özhaseki mi, Mansur Yavaş mı?

Akit Soruyor ekibi bugüm Başkentlilere; 'Ankara'da tercihiniz Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı olacak?' sorusunu yöneltti.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:41

 Taha Emre Özdemir  Ankara  31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 'anket' sonuçları da birbiri ardına açıklanmaya devam ediyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, önceki gün katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen anket sorusuna ilişkin, önde olduklarını belirterek şöyle cevap verdi:

"Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz. AK Parti ile MHP’nin ittifakı 'Cumhur İttifakı' Ben de bu ittifakın adayıyım. Günümüzde insanlar bu ittifakı çok önemsiyor. Hakikaten önümüzde belki geçmişte atlattığımız ama tehlike olarak çıkabilecek bir takım daha tehditlerin olduğu ortamda bu ittifakı önemseyerek devam ettiriyoruz. Ancak bizim rakibimiz ve onun yanındaki parti ne yazık ki algı operasyonu konusunda oldukça başarılılar. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. Kendi insanlarını motive edebilmek için ilk günden itibaren yapıyorlar. Adaylar açıklanmadan bile bunu yapmaya başladılar. Bütün bu işleri yaptıktan sonra arkasında başka bir şey olduğunu seziyoruz. Ülkemizdeki seçimlerden önce Ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK’nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar. İzmir’de bir CHP’li bir aday seçimi kazandığında YSK’dan mazbatasını alıyor mu? Alıyor. Kazanamadığınız zaman neden böyle yapıyorsunuz? Yapılan sadece algı operasyonu"

Özhaseki'nin anket açıklamasından sonra yine bir canlı yayında konuşan CHP'li Mansur Yavaş ise kendisine yöneltilen aynı soruya; "Ben anket yaptırmadım açıkçası. Ben anketi sokakta görüyorum" diyerek cevap verdi.

Akit Soruyor ekibi seçimlere sayılı günler kala Ankaralılara mikrofon uzatarak; 'Tercihiniz Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı olacak' sorusunu yöneltti. Kararsız olduğunu belirten bir vatandaş sorumuza şöyle cevap verdi:

Benim için önemli olan projeler. Başkanların projelerine bakacağız. Milletimiz için, Ankara için hangisi daha faydalı ise ona göre oy tercihimizi kullanacağız

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:41
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. anket
  4. Mehmet Özhaseki
  5. Mansur Yavaş
  6. AK Parti
  7. akit soruyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon
    1. Balıkesir'de organize suç örgütüne..
    2. Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz..
    3. Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40..
    4. FETÖ sanığına hapis cezası
    5. Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
    6. VakıfBank Genel Müdürü Özcan,..
    7. Pürüzlü meme protezine bağlı kanser..
    8. "Adaylar devletin malına sahip..
    9. 6 kez vurduğu eşini kapıya bırakıp..
    10. MHP'li vekile göre CHP kendi topuğuna..
    11. GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kızın..
    12. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    13. Merkel'den Brexit açıklaması
    14. Bakan Kasapoğlu'ndan esnaf ziyareti
    15. Erdoğan, hediye edilen otobüsü inceledi
    16. Gaziantepspor küme düşürüldü
    17. "Türkiye bölgede lider bir ekonomik..
    18. PFDK'den Süper Lig kulüplerine para..
    19. Öğrenciler Afrin şehidini andı
    20. PFDK, Jerome'u affetmedi! Sert faulun..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...