Ankaralılara 'metro' işkencesi: Ahıra girmiş gibi oluyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Koru - Törekent metro hattında yeniakit.com.tr'ye konuşan Ankaralılar belediyeye isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmasını yasakladı. Camları açılabilen Ankaray ile belediye otobüslerinde havalandırma sorunu yaşanmazken Koru - Törekent metro hattını kullanan vatandaşlar klimaların çalıştırılmamasına isyan etti. Sıcak havaların artarak devam ettiği Temmuz ayında camı olmayan metro araçlarında klima da çalıştırılmayınca yolculuk adeta işkenceye döndü.

'Ahıra girmiş gibi oluyorum'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan bir vatandaş Koru - Törekent metro hattını her gün kullandığını belirtirken, "Mansur bey gelsin ve birgün burada seyahat etsin. Başka türlü ne zorluk yaşadığımızı anlatamayız." dedi.

'Sosyal mesafe 10 cm'

Kliması olmayan havasız ortamlardaki metrolarda yolcu sayısının fazlalığı da seyahati ayrıca zorlaştırıyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde metrolardaki 1.5 metre olması gereken sosyal mesafe 10 cm'ye kadar düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe uyarısını hatırlatan vatandaşlar sağlıklarından endişe duyuyor.