Ankaralılar 5 yıl yatıp son anda göz boyamaya çalışan Yavaş’a tepkili: Mansur gözden düştü

2019 yerel seçimleri öncesi Ankara’ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alanlara kadar 100’ün üzerinde vaatte bulunan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca başkente dişe dokunur gözle görülür tek bir projeye imza atmayınca Ankaralıların desteğini kaybetti. Seçimlere aylar kala vatandaşın gözünü boyamak için ufak tefek işler yapmaya çalışan Yavaş’ın görev süresini değerlendiren vatandaşlar “Yata yata Ankara’nın 5 yılını heba etti. Ankara’da yatıp Londra’da kızına ev aldı, firma kurdu. Ülkücüyüm dedi, baktık PKK’lılarla kol kola iş yapıyor. Ankara’yı da Ankaralıyı da perişan etti. Pazar günkü seçimlerde Mansur Yavaş’a oy yok!” dediler.

“3 tane icraatını sayamazlar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın 5 yılımı değerlendiren Ankaralılar Yavaş’a sert tepki gösterdi. “Sokaktan çevirin 100 kişiye sorun, 99’u Mansur Yavaş’ın 5 yılda yaptığı 3 tane icraatı sayamaz” diyen Ahmet Yılmaz, “Sayamaz çünkü adamın icraatı yok. Nasıl bir anlayıştır, nasıl bir psikolojidir anlamak mümkün değil. Adam senelerce başkan olmak için kapı kapı parti parti gezdi, sonra başkan oldu, beş yıl yattı, işe yarar bir tane projeyi hayata geçiremedi.”

“Çalışmamakta üstüne yok”

Gazi Aslan ise, “CHP son 20 yılda ne yapmış ki belediyesi yapsın. Ankara’ya faydası olmayan adamlar Türkiye’yi yönetmeye aday oldular. 5 yıl önceki Ankara ile şimdiki Ankara arasında dağlar var. ABB AK Parti dönemindeyken hizmette sınır yoktu. Asfaltından parkına, ağaçlandırmasından, alt yapısına, üst yapısına kadar her şeyi yapıyorlardı. Mansur Yavaş adeta çalışmamak için seçilmiş, çalışmamakta üstüne yok. Ama ikinci döneme seçilemeyecek” şeklinde konuştu.

“Oy verenler bin pişman”

Kamil Taştan da, “Ben Mansur Yavaş’ın icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Yapmadığı icraatlarının hangi birini sayayım. Biz AK Parti dönemi belediyeciliğini daha çok beğeniyorduk. Çoğunluk Yavaş’a karar verdi biz de saygı duyduk. Ancak Yavaş’a oy verenler bile bin pişman” ifadelerini kullandı.

“Kendilerine çalıştılar!”

“Anca kendilerine çalıştılar” diyen Fahri Karadeniz, “1964 yılından beri Ankara’da yaşıyorum. Böyle rezalet görmedim. Mansur Yavaş öğrenciye bedava ulaşım, çiftçiye ucuz su dedi hiçbir şey yapmadı. Algı oyunları ile Ankara’yı ve bizleri mahvetti. Ankara’ya tek bir hizmeti olmadı. Kendi döneminden önce yapılanları da ya kuruttu ya da yıktı. Kızılay’ın yüzyıllık çınar ağaçlarını bile hiç acımadan kesti” diye konuştu.

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“5 senedir gelişme yok”

Son 5 senedir Ankara’da hiçbir gelişme olmadığına değinen Serdar Yılmaz da, “Mazgallar temizlenmedi, söz verdiği metrolar yapılmadı, vatandaşın aktarma hakkı elinden alındı. En ufak problemde maliyet hep vatandaşın sırtına yüklendi. 5 yıldır algı oyunlarından başka bizlere bir şey yapılmadı” görüşünü dile getirdi.

“Ankara’ya zerre faydası Yok”

Atilla Bozok ise, “Mansur Yavaş’ın bu Ankara’ya zerre kadar bir faydası yok. Yazıklar olsun. Mansur Yavaş’ı Ankara’da artık kimse istemiyor. Gitsin Beypazarı’na orada muhtarlık yapsın. 5 yıldır Ankara’yı da kendisine oy verenleri de perişan etti” dedi.

“Londra'da ev aldı!”

“Siyaset tarihi böyle bir belediye başkanı görmemiştir” diye tepki gösteren Nizamettin Yıldız şunları söyledi: “Adam göreve geldiğinden beri yatıyor. Yatıyor ama kazanıyor. Ankara kaybediyor o kazanıyor. Adam yata yata gitti Londra’da bilmem kaç milyonluk ev aldı kızına. Firmalar kurdu diyorlar. Yazık, Ankara’nın 5 yılını mundar etti, hepimizi perişan etti. Ama sandık Pazar günü kuruluyor. İnşallah bu rezaletten hep birlikte kurtulacağız.”