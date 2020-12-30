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Ekonomi Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti
Ekonomi

Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:04:01 -
Ankaralı mobilyacılar Bakan Varank'tan destek talep etti

ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan mobilya sektörüne yönelik destek istedi.

ANKAMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Taklacı'yı makamında kabul etti.

Varank, görüşmede, her zaman mobilya sektörünün ve mobilyacının yanında olduklarını belirtti.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı görevini de üstlenen Taklacı da mobilya üretiminin hiç olmadığı kadar hareketlendiğine dikkati çekerek, dış pazarda ise katma değerli el işçiliği ürün avantajının üzerine fiyat avantajının eklendiğini, Türk mobilyasının Avrupa'da daha da üstünlük kazandığını bildirdi.

Mobilya sektörüne yönelik destek talep eden ve ham madde zamlarının denetim altına alınması gerektiğine işaret eden Taklacı, "El işçiliği üretiminin pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var, esnaf ve sanatlarımızın fabrikalarla rekabet edebilir hale gelebilmesi için vergi ayrıcalığı olmalı." ifadesini kullandı.

Varank'ın göreve geldiğinde ilk ziyaretlerinden birinin Ankara'da mobilyacıların yer aldığı "Siteler" bölgesi olduğunu hatırlatan Taklacı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, her zaman ulaşabildiğimiz ve her derdimize derman arayan çok özel siyasetçilerden biri. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz."

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