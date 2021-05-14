Ankara/Keçiören’de 4+1 daire icradan satılık
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, brüt 138 metrekare 4+1 daireyi 340 bin TL bedelle açık artırma usulü ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara İl, Keçiören İlçe, 5107 Ada, 1 Parsel, Karargahtepe Mah. 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaz 4 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın net alanı 106,00m² (brüt 138,00m²) olarak tespit edilmiştir. Adresi : Karargahtepe Mah. Oltu Sok. No:11/2 Keçiören / ANKARA Yüzölçümü : 337,00m² Arsa Payı : 80/337 İmar Durumu : İmarlı Kıymeti : 340.000,00 TL KDV Oranı : %1
Gayrimenkulün ilk satışı 30.07.2021 tarih ve saat 10:30’da 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA adresinde yapılacak.
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