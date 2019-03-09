Ankaragücü’nden anlamlı hareket MKE Ankaragücü Yönetimi, Bursaspor maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.

MKE Ankaragücü Yönetimi, Bursaspor maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar’da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu’nun taraftar koltuklarına “Mert, Eren unutmayacağız” tişörtleri bırakıldı.

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