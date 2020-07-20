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Spor

Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

Süper Lig'in 33.haftasına Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü bitime bir hafta kala küme düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 07:43:00 - 2020-07-20 07:46:30
Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Bu sonuçla Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.

İkili ve üçlü averajda Malatyaspor ve Konyaspor'un gerisinde olan Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

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