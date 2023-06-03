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Spor Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı
Spor

Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 23:36:00 -
Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Ankaragücü, bitime bir hafta kala ligde kalmayı başardı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.

Tek gol Kitsiou'dan

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Stelios Kitsou attı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 42 pauna yükseldi ve bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı.

Haftaya rakip Adana Demir

Kayseri'den 3 puan alan Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanına gidiyor.

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