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Spor Ankaragücü maçında tek değişiklik yaptı
Spor

Ankaragücü maçında tek değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 22:44:00 -
Ankaragücü maçında tek değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece bir değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik Direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

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