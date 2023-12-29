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Gündem Ankaragücü Kulübü'nden Süper Kupa çağrısı!
Gündem

Ankaragücü Kulübü'nden Süper Kupa çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:51:00 -
Ankaragücü Kulübü'nden Süper Kupa çağrısı!

İptal edilen Süper Kupa finalinden sonra MKE Ankaragücü, Fenerbahçe Galatasaray maçının Ankara’da oynanması için çağrıda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Süper Kupa müsabakası öncesi kriz yaşandı.

Kulüpler tarafından iletilen bazı taleplere Suudi yetkililerin olumsuz cevap verdi.

Maçı Mustafa Kemal tişörtleriyle oynamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri sahaya çıkmadı.

Yaşanan olayların ardından MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karşılaşmanın Ankara’da oynanması için çağırıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara’da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.”

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