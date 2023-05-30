Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı! Fenerbahçeliler ayaklandı

Süper Lig'de kader günü geldi. Saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, mücadeleyi yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maçın oynandığı sırada Kadıköy'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın olası puan kaybında şampiyonluk derbi maçına kalacak.

İki yönetim yemekte bir araya geldi

Ankaragücü yönetimi ve Galatasaray yönetimi maç öncesi yemekte bir araya geldi. Restoran sorumlusu, iki yönetim yemek yediği andan video paylaştı. Görüntülerin ardından sosyal medyada sert tartışma başladı.

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerbahçeliler ateş püskürüyor

Fenerbahçeliler tepkili

Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluk maçı öncesi iki yönetimin bir arada olmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yazıldı.

İşte o yorumlar:

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