Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Peki, Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?09 Mart 2019 Cumartesi 14:49
Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Peki, Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ankaragücü Bursaspor Süper Lig 25. hafta karşılaşması 9 Mart Cumartesi(Bugün) saat 19.00'da Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig 25. hafta maç programı
8 Mart Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
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