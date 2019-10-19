Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla başladı. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçının detayları...

Süper Lig'e arzu ettiği gibi başlayamayan Beşiktaş kötü gidişata 7. hafta oynadığı Alanyaspor maçıyla nokta koymuştu. Beşiktaş Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmiş ve milli araya moralli girmişti. Siyah-beyazlılar Ankaragücü maçına da galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak iki ekip de girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla hem Ankaragücü hem de Beşiktaş puanını 9'a yükseltti.

MAÇ SONUCU: 0-0

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, A. Kulusic, M. Pazdan, S. Kitsiou, Sedat Ağçay, R. Faty, W. Moke Abro, İlhan Parlak, Hasan Kaya, D. Orgill

Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, D. Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz