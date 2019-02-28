Ankaragücü, Antalya deplasmanında
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.
MKE Ankaragücü'nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
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