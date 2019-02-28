Ankaragücü, Antalya deplasmanında MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı. MKE Ankaragücü'nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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