0553 313 94 23

Ankaragücü, Antalya deplasmanında

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Ankaragücü, Antalya deplasmanında

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.

MKE Ankaragücü'nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. Antalyaspor
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    1. "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    2. Başkan Altay, Yeni Müslüman olan..
    3. Silindir makinesine sıkışan işçi..
    4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    5. FETÖ’den “müfettiş olmak istiyorsan..
    6. Aytaç Arman’a memleketinde son veda
    7. Down kafe bilgi evi öğrencilerini..
    8. "Süper Lig'de oynamak heyecan verici"
    9. Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü..
    10. Trump: “Bizim istediğimiz her şeye..
    11. Bakan Selçuk’a “bozkurt” hediyesi
    12. HSK'den öğretmenlerin gözaltına..
    13. Andre Ayew: Fenerbahçe, Türkiye’nin en..
    14. TÜBİTAK Bölge Yarışması’nda..
    15. İstanbul’da ele geçirilen tarihi..
    16. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim..
    18. Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri"..
    19. Premier Lig maç saatleri puan durumu..
    20. Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü..
    21. "Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar..
    22. "Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı
    23. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    24. Argela’dan 5G altyapılarına yönelik..
    25. Siirt’te mazgal ve rögarlar..
    26. Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz..
    27. Myanmar hükümetine Arakan'a yardım..
    28. ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer:..
    29. Döviz kurları
    30. TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı..
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."