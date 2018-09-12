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Ankaragücü Akhisar maçı Afyonkarahisar'da oynanacak

Süper Lig'deki MKE Ankaragücü - Akhisarspor karşılaşması, Osmanlı Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar'da oynanacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:30
Ankaragücü Akhisar maçı Afyonkarahisar'da oynanacak

Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü yapılacak MKE Ankaragücü - Akhisarspor maçı Afyonkarahisar'a alındı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Akhisarspor maçının Afyonkarahisar'da oynanacağı bildirildi.

Zafer Stadı'nda 15 Eylül'de saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin 13 Eylül Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren 20 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. Kombinelerin bu maçta da geçeli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yönetim kurulu ve teknik heyetin görüşleri doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın gündeme geldiği ancak söz konusu stadın da bakıma alınmasından dolayı burada oynamanın mümkün olmadığı ifade edildi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:30
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