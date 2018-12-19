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Ankara'dan Peşmergeye yakın takip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekat mesajı vermesinin ardından ABD ve desteklediği terör örgütü büyük bir panik içerisine girdi. ABD’nin bilgisi dahilinde Irak Kürdistan bölgesinde eğitim görmüş Suriyeli Roj Peşmergelerinin Türkiye sınırına adeta tampon güç olarak yerleştirilme planını Ankara yakından takibe aldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:58
Ankara'dan Peşmergeye yakın takip

Hürriyet’e konuşan kaynaklar, bölgedeki hareketlilikten bilgi sahibi olunduğunu, farklı istihbarat yöntemleriyle izlendiğini ifade etti. Peşmergelerin eğitim aldıkları yer olan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile konunun görüşülebileceği bildirilirken, bir yetkili, “2017 sonbaharındaki bağımsızlık referandumu sonrası ilişkiler soğumuş olsa da Ankara-Erbil hattında bir trafik olabilir” dedi.

Kararlılığı engellemez

Terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında 8 bin peşmergenin eğitildiği, geçiş yapan 100 peşmergenin bölgede önce bir gözlem yapacağı, bunlardan gelecek bilgiler doğrultusunda bölgeye 300-400 kişilik bir grubun daha geçebileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, 100 kadar peşmergenin Suriye’nin kuzeydoğu kesimine geçiş yapmasına rağmen bu durumun Türkiye’nin harekât kararlılığını ortadan kaldırmasının ve ABD’nin bu durumu “sorunu ortadan kaldırmaya yönelik orta yol” formülü olarak masaya koymasının kabul edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladılar.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, amacın Türkiye’nin harekâtını önlemek olduğunu belirterek, “Peşmergeler, Türkiye’nin operasyonunu engellemek için kullanılacak. Türkiye’nin meselesi sadece sınır güvenliği değil. Aynı zamanda ABD’nin PKK’ya olan himayesini kaldırmasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:58
  1. Ankara
  2. terör
  3. gazetepeşmerge

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  • alpalp1 sa önce
    peşmerge ile sözde kürt devleti kuracaklar ırakta, suriyede galiba. peşmerge pkk aynı kafa.

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