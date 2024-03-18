  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Rusya'nın uykularını kaçıran silahı üretti! SALVO geliyor

Ezanı Türkçe’den aslına döndüren Menderes’in de asılmasında rol aldı! Hangi ezanı okudun Büyükerşen?

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Putin’e en büyük rakibinin ölümü soruldu! “Ne yapalım, hayat böyle”

AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Skandal seçim tehdidi: Beni seçmezseniz ülke kan gölüne döner

“İneksiz” kooperatife süt ihalesi! 4000 ihaleyi canlı verdim diyen Mansur Yavaş'tan yakınına kıyak

'Erken emeklilik geliyor!'

Hindistan'ın korktuğu başına geldi: Türk SİHA'larıyla poz verdiler

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme
Ekonomi Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an
Ekonomi

Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an

Yeniakit Publisher
2024-03-18 19:22:00 -
Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Böylelikle emekliye her iki bayram için toplamda 6 bin TL ödeme yapılacak. Emekliler ikramiye tarihlerini araştırırken bir yandan da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş emeklilerin aklına takılan tüm soruları TGRT Haber ekranlarında cevapladı.

Karakaş emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihlerle ilgili şunları kaydetti:

İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?

Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili takvim çalışmalarına başladı. Dolayısıyla biz hepimiz biliyoruz ki emekliler homojen değil, SSK'lılar var, Bağkurlular var. Emekli sandığına tabii olanlar var.

Şimdi hemen şunu söyleyebiliriz, 2 Nisan'da SSK'lılara ödenmeye başlanacak. Biliyorsun emeklerin bir ödeme günleri var. Ödeme günleri ne zaman başlıyor? Yani ödeme günü 17 ve 18'inde olanlar ile 19 ve 20'sinde olan SSK'lar 2 Nisan günü alacak.

Ertesi gün kalan SSK'lar alacak. Dolayısıyla 4 Nisan'a geldiğimiz zaman Bağkurlular alacak ve 5 Nisan'a geldiğimiz zaman emekli sandığına tabi olan memur emeklerinin ikramiyesini almalarını bekliyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seyyanen zam gelecek mi, ikramiyeler ne zaman yatacak? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı - 1. Resim

Seyyanen zam konusu

Karakaş seyyanen zamla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

Şimdi bu hafta gerçekten kritik bir hafta. Yani şu anda artık umudumuzu bu hafta sonuna kadar korumamız lazım. Bu hafta sonuna kadar her an her şey olabilir. Bizim ümidimiz var. Çünkü daha önceki seçimlere de bakıyoruz.

Durumlara göre bakıyoruz. Özellikle bu hafta gelecek olan anket sonuçları çok önemli. 

Emeklilere zam müjdesini Erdoğan'ın en yakınındaki isim verdi: Söz verdi Reis
Emeklilere zam müjdesini Erdoğan'ın en yakınındaki isim verdi: Söz verdi Reis

Ekonomi

Emeklilere zam müjdesini Erdoğan'ın en yakınındaki isim verdi: Söz verdi Reis

Emeklilere 15 bin lira verilecek! Bu kez banka promosyonu filan değil
Emeklilere 15 bin lira verilecek! Bu kez banka promosyonu filan değil

Ekonomi

Emeklilere 15 bin lira verilecek! Bu kez banka promosyonu filan değil

'Emeklilere 14.431 lira verilecek' diyerek duyurdu! O kadar emin ki tarih bile verdi
'Emeklilere 14.431 lira verilecek' diyerek duyurdu! O kadar emin ki tarih bile verdi

Ekonomi

'Emeklilere 14.431 lira verilecek' diyerek duyurdu! O kadar emin ki tarih bile verdi

Cem Küçük emeklilere büyük müjdeyi sonunda verdi: Bayramdan hemen önce bu duyuru yapılacak
Cem Küçük emeklilere büyük müjdeyi sonunda verdi: Bayramdan hemen önce bu duyuru yapılacak

Ekonomi

Cem Küçük emeklilere büyük müjdeyi sonunda verdi: Bayramdan hemen önce bu duyuru yapılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23