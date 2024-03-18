Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an

Böylelikle emekliye her iki bayram için toplamda 6 bin TL ödeme yapılacak. Emekliler ikramiye tarihlerini araştırırken bir yandan da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş emeklilerin aklına takılan tüm soruları TGRT Haber ekranlarında cevapladı.

Karakaş emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihlerle ilgili şunları kaydetti:

İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?

Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili takvim çalışmalarına başladı. Dolayısıyla biz hepimiz biliyoruz ki emekliler homojen değil, SSK'lılar var, Bağkurlular var. Emekli sandığına tabii olanlar var.

Şimdi hemen şunu söyleyebiliriz, 2 Nisan'da SSK'lılara ödenmeye başlanacak. Biliyorsun emeklerin bir ödeme günleri var. Ödeme günleri ne zaman başlıyor? Yani ödeme günü 17 ve 18'inde olanlar ile 19 ve 20'sinde olan SSK'lar 2 Nisan günü alacak.

Ertesi gün kalan SSK'lar alacak. Dolayısıyla 4 Nisan'a geldiğimiz zaman Bağkurlular alacak ve 5 Nisan'a geldiğimiz zaman emekli sandığına tabi olan memur emeklerinin ikramiyesini almalarını bekliyoruz.

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Seyyanen zam gelecek mi, ikramiyeler ne zaman yatacak? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı - 1. Resim

Seyyanen zam konusu

Karakaş seyyanen zamla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

Şimdi bu hafta gerçekten kritik bir hafta. Yani şu anda artık umudumuzu bu hafta sonuna kadar korumamız lazım. Bu hafta sonuna kadar her an her şey olabilir. Bizim ümidimiz var. Çünkü daha önceki seçimlere de bakıyoruz.

Durumlara göre bakıyoruz. Özellikle bu hafta gelecek olan anket sonuçları çok önemli.