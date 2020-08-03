Ankara'dan acı haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.