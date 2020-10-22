Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve bazı mağdurların yanı sıra sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanının bir önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, ardından müşteki ve mağdurların beyanları alındı.

Müşteki Ahmet Can Yılmaz, olay tarihinde kazanın yaşandığı hızlı trenin ikinci vagonunda seyahat ettiğini, kazanın nasıl olduğu konusunda bir bilgisi bulunmadığını, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etti.

Habibe Koca Yerli de üçüncü vagonda seyahat ederken kazanın etkisiyle yaralandığını, kaburgalarının kırıldığını akciğerinde yırtılma olduğunu belirtti. Yerli, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Tayfun Ünal da kazanın yaşandığı hızlı trenin beşinci vagonunda yolculuk yaptığını söyledi. Olay nedeniyle kurumdan ve kurum yöneticilerinden şikayetçi olduğunu bildiren Ünal, "Yüzümün sağ tarafından, sol omzumdan ve dizimden yaralanmıştım. Kazada ölen makinistlerden birinin cenazesini ben taşıdım. Makinistin kusurlu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bahadır Leventoğlu, olay tarihinde TCDD elektrik elektronik mühendisi olarak görev yaptığını, evinde bulunduğu sırada telefonla aranması üzerine kaza mahaline gittiğini söyledi.

Enkaz kaldırılırken ekiplere yardımcı olduğunu anlatan Leventoğlu, şunları kaydetti:

"Yasal kayıt ünitesi, karakutu ve kamera kayıtlarının bulunduğu hard disklerin yerini ekiplere gösterdim. El konma işlemlerine yardımcı oldum. Kazanın olduğu tarihte, çalışan makinistlerin, çalışma planlarını ben hazırlıyordum. Benim hazırladığım programa göre, makinistler hızı trenin hangi saatindeki seferi yapacaklarını öğreniyorlardı. Buna göre hızlı treni kullanıyorlardı. Ancak kılavuz trenlerini ben düzenlemiyordum. Başka biri düzenliyordu."

Diğer tanık ve müştekilerin de beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kalan müşteki ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesini talep etti.

Ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, bu celse gelmeyen bazı tanıkların diğer celsede dinlenilmesine karar verdi.

Duruşmaya, 18 Şubat 2021'de devam edilecek.