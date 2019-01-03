Ankara'daki YHT kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Aralık 2018'de Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kaza öncesi ve sonrası TCDD görevlilerin kendi aralarındaki görüşmelerini yansıtan iletişim kayıtlarına ilişkin rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

Rapora göre kazada hayatını kaybeden kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal ile tutuklanan kontrolör Emin Ercan E. arasında gerçekleşen konuşma şöyle:

Makinist Kadir Ünal: Makinist Kadir.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Hayırlı işler Kadir ustam.

Makinist Kadir Ünal: Hayırlı işler olsun şefim günaydın.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Makasta bir sorunumuz vardı onu çözdük sevkimizi aldık. Allah'ın izniyle şu an Esenkent sinyalimiz açık.

Makinist Kadir Ünal: Evet şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Eryaman'a kadar gidiyorsunuz, Eryaman'da bu numaradan görüşelim.

Makinist Kadir Ünal: Tamam şefim, Eryaman'da görüşmek üzere.

"AĞIR AĞIR GELEBİLİRSİNİZ"

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan kılavuz trenin makinisti Kenan Günay, yaşamını yitiren makinist Ünal ile kontrolör Emin Ercan E. arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Kontrol memuru Emin Ercan E: Kumanda merkezi Emin.

Makinist Kenan Günay: Sayın şefim 89'un 500'ü kılavuz makine. Eryaman'a geldik şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Kolay gelsin şefim. Şimdilik orada bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 06.50 treni gittikten sonra gar kabul edecek sizi. Ben hareket ile görüşür size haber veririm. İlk etapta hipodroma kadar gönderirler herhalde.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Kadir ustam hareket ile görüştüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. Manevra yapacaksınız. Hipodroma kadar gezinti modunda ağır ağır gelebilirsiniz.

Makinist Kadir Ünal: Hipodroma kadar devam ediyoruz şefim. Orada 06.50 treninden sonra hareketle görüşüyoruz.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Tamam Kadir ustam, hayırlı sabahlar elinize sağlık.

'Makas kilitleme yapmadı da yalnız iğne ucu oturdu'

Soruşturma kapsamında tutuklanan makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y. ve 3. kişi arasında geçen diyalog ise rapora şöyle yansıdı:

Makasçı Osman Y: Sinan; makas kilidi iğneyle uygun noktada; ama kilitleme yapmıyor, itinalı gelsin.

Hareket memuru Sinan Y: Anlaşılmadı abi.

Makasçı Osman Y: Makas kilitleme yapmadı da yalnız iğne ucu oturdu.

Hareket memuru Sinan Y: Tamam 'itinalı şekilde gel' diyorum abi.

Makasçı Osman Y: Evet itinalı şekilde gelsin.

3. kişi: Duydum Sinan, itinalı bir şekilde gönder.

Hareket memuru Sinan Y: Gel 13'e giden kilit makasına itinalı gel.

3. kişi: Hangi yola dönüyorum?

Hareket memuru Sinan Y: 13'e giriyorsun 13, 12 ile 13'ün makasına itinalı girelim.

Makasçı Osman Y: Sinan; yollarımız 'Hat-1'den 11'e.

Hareket memuru Sinan Y: 'Hat 1'in 11'e olduğu anlaşıldı.

"Kılavuz ile hızlı kafa kafaya çarpışmış''

Rapora yansıyan kaza sonrasına ait konuşmalar ise şöyle:

TCDD çalışanı 5: Durum nedir?

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orada karambol oldu, daha her şey net belli değil. 201 (hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken hat 2'den geliyor

TCDD çalışanı 5: Yapma ya.

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte.

TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey?

TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.

9 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara-Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık 2018'de Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında 3 TCDD görevlisi "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.