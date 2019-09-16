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Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşuldu? Erdoğan, Putin ve Ruhani görüşmesi başlıkları neler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü zirvede bir araya geldi. Merakla beklenen görüşme sona erdi. Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşulduğu merak ediliyor. Üç lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşuldu? İşte başlıklar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:37
Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşuldu? Erdoğan, Putin ve Ruhani görüşmesi başlıkları neler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü zirvede bir araya geldi. Merakla beklenen görüşme sona erdi. Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşulduğu merak ediliyor. Üç lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşuldu? İşte başlıklar...

Ankara'daki üçlü zirvede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara'da gerçekleştirdiği üçlü zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Siyasi çözüm için önemli kararlar aldık.

Suriye'deki ihtilafı tüm boyutları ile ele aldık.

Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.

Bölgede hayırlı gelişmeler yaşanacağını umuyoruz.

Sivil halk ve garantör ülkelerin güvenliğini görüştük.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik.

Anayasa Komistesi'nin çalışmalarına başlamasını sağlamayı kararlaştırdık.

Örgüt her türlü zulmü sergiliyor.

Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir.

Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir.

Nihai hedef barış koridorunu tesis etmek.

Suriye'nin sınırında terör oluşumuna izin vermeyeceğiz.

Barış koridoru konusunda ABD ile 2 hafta içinde anlaşamazsak kendi harekat planımızı uygulayacağız.

Sınırımızda oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz.

Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor.

Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir.

Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.

Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz.

Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz.

Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.

Barış koridoru Rakka'ya kadar inebilir.

Neredeyse tüm konularda görüş birliği var.

ABD Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil.

Suriye halkı 9 senedir eziyet çekiyor.

İdlib'te teröristlerin varlığı daha güçlü hale geldi.

İdlib'teki teröristlerle mücadele etmeliyiz.

Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır.

İdlib'te teröristleri kimler destekliyor biliyoruz.

ABD Suriye'yi bölmek dahil tehlikeli planlar içinde.

Anayasa bir anda önce düzenlenmeli.

Bildiride kalıcı barış için maddeler var.

Anayasa Komitesi hızla çalışmaya başlamalı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak 3 ülkeyiz.

Üç ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor.

İdlib'te gerginliğin azalması için için ilave adımlar atacağız.

İdlib mutabakatı terör örgütlerini kapsamamaktadır.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:45
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YORUM YAZ

  • jkjk11 sa önce
    hep aynı şeyleri her toplandıklarında aynı vurguları yapıyorlar uygulama hayata geçirme yok sadece lafla peynir gemisinin yürüyeceğini zannediyorlar incelikle bizim abdnin bu bölgede çıkması için müzakere yapacağımıza tam tersi bir şekilde abd ile barış mutabakatı yapıyoruz suriyede ortak işbirliğine gidiyoruz

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