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Aktüel Ankara'daki trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı
Aktüel

Ankara'daki trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 03:57:07 -
Ankara'daki trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.

Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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