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Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD personeli tutuklandı

Ankara'daki tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisinin tutuklandığı bildirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD personeli tutuklandı

Ankara'daki 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından 3 şüpheli, "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi'

Hareket memuru S.Y. mahkemedeki ifadesinde, "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur. Hat 1'den gitmesi gereken YHT hat 2'ye girdi. Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:16
  1. Ankara
  2. ankara yht

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  • cigersiz beceriksiz hayvanlarcigersiz beceriksiz hayvanlar1 sa önce
    yook yok ben yapmadim o yapti, ben nereden bileyim boyle olacagini, yok yok suc bizde degil suc o treni yapanda, dunyadaki en asagilik en serefsiz en beceriksiz memur, gorevlielr bizde, adam gibi adam isini severek bilerek yapan kac memur gordunuz bugune kadar, hepsinin suratindan dusen bin parca, gidin daga koyun yada sigir gudun insanlari isinizi sevmiyorsaniz ne ..k yemeye o ise talip oluyorsunuz, aldiginiz paranin hakkini verin y...saklar, keske assalar ibreti alem icin

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