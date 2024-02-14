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Yaşam Ankara’daki kazada bir kişi öldü
Yaşam

Ankara’daki kazada bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-02-14 03:00:00 -

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. İddialara göre ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaynak: İHA

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