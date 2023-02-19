Ankara'daki Gölbaşı Aile Parkı'nda mescid kapısına kilit!

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Ankara Gölbaşı'nda belediyeye ait göl kenarındaki aile parkında, mescidin kilitli olması tepkilere sebep oldu.

Ankaralıların uğrak yerlerinden olan ve hafta sonu vatandaşlar tarafından tercih edilen belediyeye ait piknik yeri Gölbaşı'nda, mescit kapısı kilitli tutuluyor. Namaz kılmak için mescide yönelen vatandaşlar, kilitli kapıyla karşılaşıyor.

Uyarı yazısı da yok!

Kadın ve erkekler için yapılan mescitte öte yandan abdest alacak şadırvanın bulunmaması da dikkat çekiyor.

Kapının kapalı olmasıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar için herhangi bir uyarı yazısı da bulunmuyor.