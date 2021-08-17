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Gündem Ankara’daki Eymir Gölü’nde dikkat çeken kirlilik!
Gündem

Ankara’daki Eymir Gölü’nde dikkat çeken kirlilik!

Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 19:46:00 - 2021-08-17 19:52:53
Ankara’daki Eymir Gölü’nde dikkat çeken kirlilik!

Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, tepki çekti. Bazı kişiler kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi. Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.


Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü'nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.


Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.


Bazı kişiler de kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi.


Eymir Gölü'ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

 

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