Ankara'daki deprem Ankara Valiliği:- "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, merkez üssü Yenimahalle olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi. Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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