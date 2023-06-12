Ankara'daki bir firma İHA'lar için yaptı! Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak
Ankara'daki bir bilişim şirketi, dronların askeri ve sivil alandaki görevlerini daha etkin ve güvenli şekilde yapmasını sağlamak amacıyla "dron barınağı" geliştirdi.
"Dron barınağı" sayesinde dronların farklı koşullarda, personele ihtiyaç duymadan, uzun süre ve etkin şekilde görev yapması sağlanacak.
Farklı boyutlar ve özelliklerde insansız hava araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu araçların etkinliğini artırmaya yönelik çözümlere yenileri ekleniyor.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mentor Bilişim, dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesini sağlamak amacıyla "dron barınağı" geliştirdi.
Firmanın Genel Müdürü Ahmet Kolcu, yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana otonom sistemler, insansız hava araçları ve bunların alt sistemlerini geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.
Kolcu, bu çabaların sonunda ortaya çıkan "Box Mentor" isimli ürünü, İstanbul'da temmuz ayında düzenlenecek ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vitrine çıkacağı IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) ilk kez sergileyeceklerini belirtti.
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