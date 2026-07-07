Ankara'daki 36'ncı NATO Zirvesi başladı: Tek etiket dünya gündeminin zirvesinde

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu müttefik ülke liderleri, küresel güvenlik gündemini şekillendirecek kritik başlıkları masaya yatırdı.

Zirve daha ilk saatlerinde dijital dünyayı sarstı. '#NATOsummit' etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

Zirvenin Masasında Dört Kritik Başlık

Ankara'daki oturumların gündemi yoğun. Liderler, ittifakın geleceğini belirleyecek dört ana maddeyi ele alıyor.

Birinci sırada savunma sanayisinde iş birliği var. Ardından Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler geliyor. Masadaki diğer başlıklar ise ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler.

Zirve, dünya basınında geniş yer bulurken dijital platformlarda da yoğun ilgi gördü.

Tek Etiket Dünya Gündeminin Zirvesine Çıktı

Sanal medya platformlarında paylaşımlar hızla büyüdü. '#NATOsummit' etiketi altında Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumu öne çıkarıldı.

Paylaşımlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki gelişimi vurgulandı. Kullanıcılar, ev sahibi ülkenin küresel güvenlikteki ağırlığına değindi.

Türkiye'nin Askeri Kapasitesi Ön Planda

Değerlendirmelerin merkezinde Türkiye'nin savunma gücü vardı. Son yıllarda yerlilik ve millilik oranını artıran Türkiye, dikkatleri üzerine topladı.

Paylaşımlarda Türkiye, NATO'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak tanımlandı. Ülkenin ittifakın caydırıcılığına önemli katkı sunduğu belirtildi.

Ankara 'Barışın Anahtarı' Olarak Öne Çıktı

Uluslararası yorumcular Türkiye'nin diplomatik girişimlerine odaklandı. Kriz bölgelerinde yürütülen arabuluculuk faaliyetleri öne çıktı.

Paylaşımlarda Ankara'nın 'barışın anahtarı' olarak öne çıktığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ev sahibi başkent, zirveyle birlikte dünya diplomasisinin merkezine yerleşti.

Sırada Ne Var?

Zirve tüm hızıyla sürüyor. Liderler oturumları ile ikili görüşmeler gündemin nabzını tutuyor.

Bu görüşmelerin ardından zirvenin sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Tüm gözler Ankara'dan çıkacak karara çevrildi.

SSS: NATO Zirvesi Hakkında Merak Edilenler

Zirve nerede ve kimin ev sahipliğinde yapılıyor? 36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenleniyor.

Zirveye hangi liderler katıldı? Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu müttefik ülke liderleri katıldı.

Ana gündem maddeleri neler? Savunma sanayisinde iş birliği, Avrupa-ABD ilişkileri, ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler.

Sonuç bildirgesi ne zaman açıklanacak? Liderler oturumları ve ikili görüşmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: DHA (Ankara)