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Ankara'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:15
Ankara'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı  istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil,  İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki 06 BN 2143  plakalı belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir  parmaklıklarına vurarak durabildi. Bu aracın sürücüsü Özcan Artar ise otomobilde  sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan  sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde  birbirlerine girdi.

Kazada 35 DB 6426, 06 AEF 450, 06 DL 7729, 06 LUP 91, 41 DC 911 ve  06 RZA 91 plakalı otomobiller ile 05 BZ 1704 ve 06 KIM 66 plakalı minibüsler  çarpıştı.

Zincirleme kazada 35 DB 6426 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan T.  ile aynı araçta bulunan Barışcan K, Filiz İ, Serap A. ve diğer araçlardaki  kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

İlk kaza sonrası otomobilde sıkışan araç sürücüsü Özcan Artar  itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer  yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin  ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi  kavşağındaki köprü üzerinde yaklaşık 3 saat trafik akışı sağlanamadı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:15
  1. İstanbul
  2. Kaza

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