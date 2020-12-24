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Siyaset Ankara'da yollar buz pistine döndü Mansur Yavaş özür diledi
Siyaset

Ankara'da yollar buz pistine döndü Mansur Yavaş özür diledi

Ankara'da hafif kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda birbirine çarparak duran arabaların görüntülerinin gündeme oturmasının ardından Mansur Yavaş beceremediği belediyecilik için özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:11:00 -

Ankara'da başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Tuzlama çalışması eksikliği kazalara davetiye çıkardı

CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yollarda tuzlama çalışması yapmaması kazalara davetiye çıkardı. Tuzlama yapılmayan yollar adeta buz pistine döndü.

İşyerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kayganlaşan yollarda araçlarının hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yollarda zor anlar yaşayan vatandaşlar , CHP'li belediyenin ihmalkarlığına ve işbilmezliğine isyan etti.  Kaza sonucu araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Mansur Yavaş beceremediği belediyecilik için özür diledi

Gün boyu gelen şikayet ve tepkilerin ardından Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından özür dilemek zorunda kaldı.

Yavaş, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yollar buz pistine döndü tedbir nasıl alındı?

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda buzlanmaya karşı tüm yollarda tedbirlerin alındığını söylemişti. Bugün yolların buz pistine dönmesinin ardından Mansur Yavaş'a ve Ankara Belediyesi'ne tepkiler arttı.

 

 

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