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Ankara'da yolcu midibüsü şarampole uçtu: 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ön makası kırılan yolcu midibüsü şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:24
Ankara'da yolcu midibüsü şarampole uçtu: 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan'a giden Sinan Demli yönetimindeki midibüs iddiaya göre, ön makasının kırılması sonucu önce karşı şeride geçti ardından da şarampole düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 24 yolcu taşıyan midibüsteki Ayşe Doyuk yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Doyuk'un cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:24
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