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Gündem

Ankara'da yeni koronavirüs kararı

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüse ilişkin yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:31:00 -
Ankara'da yeni koronavirüs kararı

Kurban Bayramı’nda vatandaşların ihmalleri neticesinde bazı illerimizde yeni tip koronavirüs vakalarında artış meydana geldi.

Birçok şehirde 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi.

Son olarak Ankara’da alınan karar ile 65 yaş üstüne bazı sınırlandırmalar geldi.

Başkentte kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu alanlara girişleri yasaklandı.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sokak düğünlerine 2 saat sınırlama getirildi.

Kentte koronavirüs tedbirlerine uymayanların tespit edilmesi amacıyla Mahalle Denetim Ekiplerinin kurulması kararlaştırıldı.

Yasaklar dönüyor mu?

Koronavirüs hastalarının çoğalmasının ardından daha önce Düzce, Kayseri, Van, Siirt, Bursa, Batman, Malatya, Sivas ve Kütahya'da 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

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