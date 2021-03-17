  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı?
Eğitim

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı?

Ankara yüz yüze eğitim tatil mi? Ankara'da kar yağışı yeniden başladı. Ankara’da yaşayan öğrenciler bu sebeple yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da okullar tatil mi 18 Mart

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:40:00 -
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı?

Ankara yüz yüze eğitim var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Yurt genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar 2 Mart’ta yüz yüze eğitime başladı. Ankara’da da yüz yüze eğitim devam ediyor. Başkent’te kar yağışı etkili olmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler 18 Mart Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da yarın okullar var mı?  

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı?

Ankara’da kar yağışı etkili. Ancak şehirde yaşamı zorlaştıracak seviyede kar yağmadığı için okulların tatil olması beklenmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...
Eğitim

Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçerek en risksiz şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan..
İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!
Dünya

İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak..
Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu

Türkiye’nin Milli Uzay Programını gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirten Rusya Federal Uza..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay