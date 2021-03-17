Ankara yüz yüze eğitim var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Yurt genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar 2 Mart’ta yüz yüze eğitime başladı. Ankara’da da yüz yüze eğitim devam ediyor. Başkent’te kar yağışı etkili olmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler 18 Mart Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da yarın okullar var mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı?

Ankara’da kar yağışı etkili. Ancak şehirde yaşamı zorlaştıracak seviyede kar yağmadığı için okulların tatil olması beklenmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.