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Gündem Ankara'da yarın hangi yollar trafiğe kapalı? OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nerede, saat kaçta başlayacak?
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Ankara'da yarın hangi yollar trafiğe kapalı? OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nerede, saat kaçta başlayacak?

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Ankara'da yarın hangi yollar trafiğe kapalı? OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nerede, saat kaçta başlayacak?

Ankara'da 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Peki Ankara'da yarın hangi yollar trafiğe kapalı? OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nerede, saat kaçta başlayacak? İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve koşu güzergâhına ilişkin detaylar...

Ankara'da pazar günü gerçekleştirilecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu öncesinde trafik tedbirleri açıklandı. Organizasyon nedeniyle Ankara'nın bazı önemli cadde ve bulvarlarında araç geçişine izin verilmeyecek. Özellikle hafta sonu şehir merkezinde seyahat edecek sürücülerin dikkat etmesi gereken düzenlemeler belli oldu. Peki, OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Başkentte yarın düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla sabah saat 07.30'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Pazar günü planı yapan Ankaralıları önemli bir sürpriz bekliyor.

Yarın 09.00'da OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu başlayacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koşu dolayısıyla sabah saat 07.30'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Dögol Caddesi'nin, Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü, Mevlana Bulvarı'ndan Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Öte yandan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin, İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin, Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin, Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı da çift yönlü ve belirtilen yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar, varyantlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

 

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