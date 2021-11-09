Ankara’da ve çevre illerde görüldü! Vatandaşlara heyecan yaşatan anlar
Ankara’nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık huzmesi vatandaşlarda heyecanı arttırırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.
Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık huzmesiyle karşılaştı.
Gökyüzündeki ışık huzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.