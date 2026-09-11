Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 5 şüphelinin Adli Tıp sonucu çıktı
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Başkent Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 5 şüphelinin Adli Tıp Kurum sonucu çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri ve uyuşturucu taraması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. ATK uzmanlarının gerçekleştirdiği tahlil ve incelemelerin ardından hazırlanan resmi rapor soruşturma dosyasına eklendi.
ADLİ TIP RAPORU SONUCU
ATK raporuna göre;
- Serhan Kızılmeşe’nin idrar örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin),
- Emre Evren’in kan ve idrar örneklerinde kokain metabolitleri,
- Emre Anıl Yıldırım’ın kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitleri,
- Elif Yıldırım’ın kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC metaboliti, saç/kıl örneğinde ise THC,
- Kahraman Çelik’in kan ve idrar örneklerinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.