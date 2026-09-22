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Gündem Ankara'da üç arkadaşını öldüren saldırgan intihar etti
Gündem

Ankara'da üç arkadaşını öldüren saldırgan intihar etti

Yeniakit Publisher
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Ankara'da üç arkadaşını öldüren saldırgan intihar etti

Ankara'da henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üç arkadaşını öldüren zanlı, polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak intihar etti.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu. Vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.
Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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