Ankara'da trafik kazası: 2 asker hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:40
Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarptı.
Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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