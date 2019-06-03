Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı Ankara Yenimahalle'de trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyreden Ö.Y.D'nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil İvedik Caddesi girişinde refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ters dönerek sürüklenirken trafik lambası direği de yola devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.