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Gündem Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu
Gündem

Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu

ankara'da birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:04:00 -

Öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı.

Yol vermemek için inatlaştılar

Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti.

Kapalı dorseli tırın sürücüsünün, direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu.

Kaza anı kamerada

Tırların çarpışma anı, arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

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