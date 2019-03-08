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Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Mart 2019 Cuma 10:33
Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:33
  1. Ankara
  2. PKK
  3. KCK
  4. KJA
  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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