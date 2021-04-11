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Gündem

Ankara'da temeli kayan apartmanda çalışmalar durduruldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Açelya Apartmanı'nın çatısı gürültüyle çöktü. Binanın giriş kısmında süren yıkım çalışmasının ilerlemesi nedeniyle çatının yıkıldığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2021-04-11 05:08:00 -
Ankara'da temeli kayan apartmanda çalışmalar durduruldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Açelya Apartmanının yıkımı sırasında binadan kopan bir parça da iş makinasının üzerine düştü. Düşen beton parçasının iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığı belirtilirken, yıkım çalışmasına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santim kaydığı belirtildi.

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