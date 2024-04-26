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Gündem Ankara'da teleferik hattı kapatıldı
Gündem

Ankara'da teleferik hattı kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:39:00 -
Ankara'da teleferik hattı kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davanın sonucunda mahkemenin imar planının iptaline karar verdiğini, yeni bir düzenleme yapılana kadar teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Teleferik hattı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunuyor.

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergâhta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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