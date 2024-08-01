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Gündem Ankara'da tarihi takas! MİT koordine etti!
Gündem

Ankara'da tarihi takas! MİT koordine etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 16:49:00 - 2024-08-01 16:53:11
Ankara'da tarihi takas! MİT koordine etti!

Rusya ile ABD arasında son zamanların en büyük esir takası operasyonu yapılırken, takasın Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.

Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı. Esir takasının henüz gerçekleşmediği bildirildi. Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
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