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Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Gündem Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Gündem

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 145 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 05:24:00 -
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde T.B'nin ellinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda T.B'nin aracında arama yapan ekipler, 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve bir metal haç buldu.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.



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