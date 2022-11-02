Ankara'da suya sözde indirim! Büyük tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşın pahalı su içtiğini kaydeden Burhan, "Böyle rezil siyaset olmaz" diye tepki gösterdi.

"Suyu pahalı içiyorsunuz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yavaş'ın çok büyük bir algısını, yalanını açığa çıkarıyorum. Sosyal yardımları kestik diyor ya. Niye kestiniz? Faturalara uygulamadınız ki. Şu anda Ankaralı pahalı su içiyor. Yüzde 50 indirim oldu. Gübreyi, doğal gazı keseceğim diyerek halkı tehdit ettiniz. Ama hala pahalı gönderiyorsunuz faturaları. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralı, yardımı kesilenler suya pahalı içiyorsunuz. Böyle rezil siyaset olmaz."

Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirimi gerekçe göstererek yardımları kesen Mansur Yavaş'ın, halka hala pahalı faturaları gönderdiği ortaya çıktı. ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Böyle rezil siyaset olmaz" diye tepki gösterdi.