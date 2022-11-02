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Gündem Ankara'da suya sözde indirim! Büyük tepki çekti
Gündem

Ankara'da suya sözde indirim! Büyük tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, suya yapılan yüzde 50 indirimi gerekçe göstererek et, gübre, tohum ve kömür desteklerini kesti. Ancak, yardımların kesilmesine rağmen suya hala indirim yapılmadığı belirtildi. ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan bu tavra sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:01:00 -

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşın pahalı su içtiğini kaydeden Burhan, "Böyle rezil siyaset olmaz" diye tepki gösterdi.

"Suyu pahalı içiyorsunuz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yavaş'ın çok büyük bir algısını, yalanını açığa çıkarıyorum. Sosyal yardımları kestik diyor ya. Niye kestiniz? Faturalara uygulamadınız ki. Şu anda Ankaralı pahalı su içiyor. Yüzde 50 indirim oldu. Gübreyi, doğal gazı keseceğim diyerek halkı tehdit ettiniz. Ama hala pahalı gönderiyorsunuz faturaları. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralı, yardımı kesilenler suya pahalı içiyorsunuz. Böyle rezil siyaset olmaz."
Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirimi gerekçe göstererek yardımları kesen Mansur Yavaş'ın, halka hala pahalı faturaları gönderdiği ortaya çıktı. ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Böyle rezil siyaset olmaz" diye tepki gösterdi.

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