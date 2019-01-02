Ankara’da sürpriz yok! "Cumhur İttifakını muzaffer kılacağız"

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

“Milletin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz”

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ’ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz” diye konuştu.

“Sen önce parti içindeki meşruiyetini sorgula”

Ülke ve milleti hizmetlere kavuşturmak için çalışırken en çok engeli anamuhalefet partisinden gördüklerini söyleyen Erdoğan, “Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hâlâ koltuğuna yapışan anamuhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP’nin tabanı rahatlasın” dedi.

“25 adayımızın 3’ü Cumhur İttifakı gereği MHP’den”

“AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı”na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ankara’da 25 adayımızın 3’ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP’den, diğerleri partimizden. Cumhur İttifakını muzaffer kılacağız. Cumhur İttifakını inşallah Ankara’mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?” değerlendirmesinde bulundu.

“Eğitimde kaliteyi yükselteceğiz”

Önümüzdeki dönem hedefin eğitimde kaliteyi yükseltmek olduğunu belirten Erdoğan, “Bay Kemal öğrencilerin kalacağı yurt yok diyor. Türkiye’de ne kadar yurt var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı, okul katkı payı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin yüksek öğrenime gelişini kolaylaştırdık. Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek olacaktır. Söz verdiğimiz 37 stadyumdan, 16 adedini tamamladık. Lisanslı sporcu sayısı 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardık” şeklinde konuştu.

“Bunları yapmadın”

“En büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı? Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı. Ve o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ni de hizmete açıyoruz. Adalet sistemimizi geçmişte en çok zarar gören kurumların başında geliyordu. En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik” dedi.

“Ben değil, biz kültürüyle yöneteceğiz”

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, “Ankara’yı şehirciliğin her alanında her anlamda başkent yapacağız” diyerek şunları söyledi:

“21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı, yerel yönetimler başkanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı dönemimde önemli bir birikim edinme imkanım oldu. Şimdi kutlu bir yola çıkıyoruz. Ankara’yı, derin tarihi mirasıyla gelecek nesillere taşıyacağız. Ankara’yı dünya başkentleri arasında en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Çalışmalarımızın merkezinde insan olacak. Yapacağımız her işe bu şehrin insanları ile ortak karar vereceğiz. Siyasi görüşlerine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan Ankara’yı katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz. Ankara’yı geleceğe taşıyacak projeleri özveriyle profesyonelce hazırladık. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ‘ben’ değil, ‘biz’ kültürüyle Ankara’yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız.”

İşte AK Parti’nin Ankara Belediye Başkan Adayları

Ankara Büyükşehir:

Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan,

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: M. Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

3 ilçe’de MHP adayı

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Etimesgut’ta Enver Demirel’i, Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek’i ve Polatlı’da Mürsel Yıldızkaya’yı destekleyecek.