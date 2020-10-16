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Aktüel Ankara'da Suriyelilerden haraç alan suç örgütüne operasyon
Aktüel

Ankara'da Suriyelilerden haraç alan suç örgütüne operasyon

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:23:21 -
Ankara'da Suriyelilerden haraç alan suç örgütüne operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte Suriye uyruklulardan baskı ve tehditle para alan suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde ikamet eden varlıklı Suriye uyruklu kişilerden düzenli aralıklarla haraç topladıkları, vermeyenleri ise silah tehdidiyle darbettikleri belirlenen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 adrese düzenelen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, silah ve dijital doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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