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Aktüel

Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 01:49:47 -
Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.

Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti.

Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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